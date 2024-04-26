Почти 80 туш тюленей обнаружили на побережье Каспия в Мангистауской области

25 апреля сотрудниками управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружено 12 туш мертвых тюленей. Об этом передает агентство Kazinform.

В оперативном порядке оповещены все члены Рабочей группы (местные исполнительные органы, специализированные научные организации, Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя, Институт гидробиологии и экологии, Казахстанское агентство прикладной экологии, Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии, ветеринарная служба области, департаменты экологии и полиции, природоохранная прокуратура).

На место обнаружения тюленей выехала Рабочая группа, состоящая из представителей Инспекции и местных исполнительных органов, Института гидробиологии и экологии.

— Обнаруженные туши мертвых тюленей были в сильно разложившемся состоянии, что дает основания предположить, что их гибель произошла по одно время в зимний период и все это время туши находились в воде. Их вынесло на берег, в результате западного штормового ветра, который начался 23 апреля и еще продолжается. При этом, с единичных экземпляров, с которых было возможно отобрать пробы, сотрудниками Института гидробиологии и экологии произведен частичный отбор тканей внутренних органов, а также клыков для проведения соответствующих лабораторных исследований. Кроме того, с 23 по 24 апреля 2024 года инспекцией совместно с сотрудниками Института гидробиологии и экологии при мониторинге побережья Каспийского моря обнаружены 67 туш мертвых тюленей, которые также были в разложившемся состоянии, — сообщили в и управлении рыбной инспекции.

Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается. Всего с 29 марта по 25 апреля 2024 года обнаружено 182 туши мертвых тюленей.

Напомним, что в 2020 году каспийский тюлень был внесен в Красную книгу Казахстана.

В конце прошлого года в Мангистауской области была зарегистрирована массовая гибель лебедей.

В марте на берегу Каспийского моря в Мангистауской области были найдены 40 туш тюленей.