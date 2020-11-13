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Глава Минэкологии РК прокомментировал включение каспийского тюленя в Красную книгу

13 Ноября 2020 18:31
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Глава Минэкологии РК прокомментировал включение каспийского тюленя в Красную книгу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По мнению министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзума Мирзагалиева, внесение каспийского тюленя в Красную книгу РК поможет в деле сохранения популяции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

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«Постановлением Правительства Казахстана каспийский тюлень внесен в Красную книгу. Эта мера поспособствует сохранению популяции, численность которой сократилась с 1 млн до 100 тыс. за последние сто лет», - написал М.Мирзагалиев на своей странице в Twitter в пятницу.

Глава Минэкологии также проинформировал о предпринимаемых мерах по сохранению популяции.

«В Казахстане принимается ряд мер для сохранения морского млекопитающего. С прошлого года в Актау работает Центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя, с коллегами из РФ ведутся совместные исследования, разрабатывается план действий по сохранению популяции», - рассказал министр.

Он также призвал казахстанцев проявить бдительность и заботу к исчезающему виду.

«В случае обнаружения раненых тюленей на Каспии прошу обращаться в вышеназванный Центр», - написал М.Мирзагалиев.

В настоящее время каспийский тюлень уже включен в Красную книгу в других прикаспийских странах.


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#Экология   #Другие государственные органы  
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