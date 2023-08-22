Почти 8 млн гa сельхозземель возвращено в госсобственность - Правительство РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Правительстве Казахстана озвучили результаты проводимой работы по выявлению и возврату в государственную собственность неиспользуемых сельскохозяйственных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства.

По данным Кабмина, в рамках реализации Послания Президента РК, с начала 2022 года государству возвращено 7,8 млн гa неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель.

В Карагандинской области в госсобственность возвращено 1,5 млн га сельхозземель, в Костанайской — 738 тысяч га, в Актюбинской — 745 тысяч га, в Туркестанской — 631 тысяча га, в Павлодарской — 532 тысячи га.

По республике зарегистрировано 2410 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади 5,5 млн га, по результатам проверок внесены 1597 предписаний на площади 3,1 млн га об устранении нарушений земельного законодательства, 246 материалов на площади 240,9 тысячи га находятся на рассмотрении в судах.

После принятия соответствующих мер землепользователи приступили к освоению своих сельхозземель на площади 2,7 млн га.

Вместе с тем, по итогам проведенных внеплановых проверок в отношении МИО за законностью принятых решений, выявлено 515 незаконных решений МИО о предоставлении сельхозземель на площади 526,3 тысячи га, из которых отменено 135 решений, по оставшимся 380 проводится работа по их отмене.