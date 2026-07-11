Почти 7000 вызовов за неделю: как жара перегрузила скорую помощь в Костанайской области

Аномальная жара привела к росту нагрузки на службу скорой медицинской помощи в Костанайской области. За последнюю неделю количество вызовов увеличилось почти на 200 по сравнению с предыдущим периодом, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Костанайской области в период аномально жаркой погоды служба скорой медицинской помощи работает с повышенной нагрузкой.

По данным областной станции скорой помощи, за последнюю неделю поступило около 7000 вызовов. Медицинские бригады обслужили 5692 из них. В среднем специалисты совершают около 800 выездов в сутки.

По сравнению с предыдущим периодом количество обращений увеличилось почти на 200 вызовов за неделю. Основной причиной роста специалисты называют установившуюся жаркую погоду.

С начала периода высоких температур зарегистрировано 35 вызовов, связанных с тепловыми ударами.

Кроме того, в жаркие дни чаще требуется помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилым людям и детям, состояние здоровья которых особенно чувствительно к высоким температурам.

Медики рекомендуют жителям региона избегать длительного пребывания на солнце в часы пиковой жары, соблюдать питьевой режим и по возможности ограничить физические нагрузки на открытом воздухе.

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