Почти 680 тысяч казахстанцев вакцинировались от СOVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию о количестве провакцинированных человек в РК в разрезе областей и городов на 18 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

Согласно данным ведомства, в Казахстане всего первым компонентом провакцинировано 679 709 человек, из них получившие прививку вторым компонентом - 118 517 человек.

Больше всего казахстанцев провакцинировано в городах Алматы (131 631), Шымкент (59 729), Нур-Султан (57 219), а также в Алматинской (90 203), Карагандинской (46 959) и Туркестанской (42 570) областях.

Напомним, по поручению Главы государства с 1 февраля 2021 года в Республике Казахстан была начата вакцинация против коронавирусной инфекции.