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    09:57, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Почти 680 тысяч казахстанцев вакцинировались от СOVID-19

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию о количестве провакцинированных человек в РК в разрезе областей и городов на 18 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

    Согласно данным ведомства, в Казахстане всего первым компонентом провакцинировано 679 709 человек, из них получившие прививку вторым компонентом - 118 517 человек.

    Больше всего казахстанцев провакцинировано в городах Алматы (131 631), Шымкент (59 729), Нур-Султан (57 219), а также в Алматинской (90 203), Карагандинской (46 959) и Туркестанской (42 570) областях.

    Напомним, по поручению Главы государства с 1 февраля 2021 года в Республике Казахстан была начата вакцинация против коронавирусной инфекции.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная для mail.ru
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