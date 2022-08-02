2 Августа 2022 16:27

Почти 64 кг муки потребляет ежегодно один казахстанец

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Годовая потребность в продуктах из пшеницы в Казахстане составляет в пересчете на муку – 1,2 млн тонн, или 1,7 млн тонн в пшенице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сюда входит мука, хлеб ржано-пшеничный, хлеб пшеничный, макаронные изделия, крупа манная. То есть, это не только социальный хлеб. Следовательно, мы видим, что норма потребления в год на одного человека - 64 кг практически. Исходя из населения Казахстана, в год это 1,2 млн тонн муки, или 1,7 млн тонн пшеницы», - сообщил председатель Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов на встрече с журналистами.

Что касается цен на хлеб, по его мнению, есть вероятность снижения. Это связано с падением цен на зерно.

«Если цена на пшеницу, как мы прогнозируем, пойдет вниз, то, соответственно, есть основания для того, чтобы и цена на хлеб снижалась (…) Это не только хлеб, это и масло подсолнечное, и мясо, красное и белое, и яйцо, потому что там используют в качестве корма либо сырья зерно, пшеницу, ячмень. Поскольку цены будут падать, то у них будет возможность также снижать цены на свою продукцию. Это потенциально», - пояснил Нурлан Оспанов.













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