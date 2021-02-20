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    10:19, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    Почти 600 тысяч жителей Жамбылской области планируется охватить вакциной от коронавируса

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О состоянии сферы здравоохранения региона рассказал на отчетной встрече с населением аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Свыше 5 млрд тенге выделено на борьбу с коронавирусом в Жамбылской области. Глава региона рассказал о том, куда были направлены эти бюджетные средства.

    «Благодаря финансовой поддержке удалось значительно улучшить материально-техническую базу сферы здравоохранения, в частности, было приобретено 208 единиц необходимого медицинского оборудования. В результате уровень оснащенности медучреждений техникой и изделиями увеличился на 15%, составив 85,9%. Согласно поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева было приобретено 8 мобильных поликлиник, которые позволили ускорить прибытие врачей к пациентам, повысить качество медицинского обслуживания в сельской местности», - рассказал Бердибек Сапарбаев.

    Глава региона отметил, что около 4 тысячам медицинских работников, вовлеченных в борьбу с коронавирусом, выплачены надбавки на общую сумму 3,4 млрд тенге.

    Подготовлен коечный фонд на 4,5 тысячи мест. В инфекционные стационары перепрофилированы городской перинатальный центр в Таразе и диспансер по легочным заболеваниям в Рыскуловском районе. В стабилизационном фонде сформирован двухмесячный запас лекарственных средств и медицинских изделий на 730 млн тенге.

    «В прошлом году в Таразе открылся первый в стране реабилитационный центр на 120 мест для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, который оснащен необходимым оборудованием. На сегодня реабилитацию прошли около 750 человек, в том числе порядка 100 медработников», - отметил аким области.

    Для формирования коллективного иммунитета против коронавируса вакцинацией планируется охватить почти 600 тысяч жителей области в возрасте от 18 до 64 лет.

    «В ближайшее время Кордайский, Таласский и Рыскуловский районы обеспечат КТ-аппаратами. В этом году планируется завершить строительство онкологического диспансера на 200 коек, начать строительство медицинского центра «Мейірім» в областном центре, областной многопрофильной больницы, поликлиники в Байзакском районе и центральной районной больницы в Кордайском районе», - сообщил Бердибек Сапарбаев.

    Напомним, отчетная встреча с населением акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева прошла в Таразе в онлайн-формате из-за запрета на проведение массовых мероприятий, связанного с пандемией коронавируса.


    Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

    21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

    В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК 2020-Итоги года Вакцинация Жамбылская область Акимат Строительство Общество Безопасность Благоустройство
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