Почти 600 тысяч британцев получили вакцину против коронавируса за прошедшие сутки

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Рекордные 598 389 прививок от коронавирусной инфекции сделали в Соединённом Королевстве за прошедшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Sun.

Сообщается, что общее число привитых как минимум одной дозой вакцин в Великобритании составило 8 977 329.

В стране впервые больше полумиллиона жителей получили прививки в течение последних суток.

За прошедший день в Англии было привито 549 943 жителя, в Уэллсе - 25 299 и в Шотландии - 23 055. Данные о количестве сделанных прививок в Северной Ирландии не были опубликованы.

Предыдущий рекордный день был 23 января, когда 491 970 человек получили свою первую дозу в течение последних 24 часов.

Также сообщается о 30% спаде количества новых случаев коронавирусной инфекции по сравнению с прошедшим воскресеньем.

Мэттью Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании, в разговоре с BBC Politics East выразил свою уверенность в том, что подавляющее большинство взрослого населения страны будет вакцинировано к лету.

Сообщается, что Великобритания начала кампанию иммунизации вперед многих Европейских стран и стран Запада.

Страна планирует вакцинировать около 15 миллионов жителей, находящихся в приоритетных группах, до середины февраля для того, чтобы постепенно снимать ограничения.

Также говорится, что уровень распространения вируса среди людей старше 80 лет, большинство из которых получили прививки, снизилось на 36 % в январе. Подобные снижения наблюдаются и в других возрастных группах.

В стране за прошение сутки зарегистрировали 587 смертей от коронавируса.