Почти 600 млрд тенге потратили за год на онлайн-покупки казахстанцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы во время пандемии стали больше пользоваться онлайн-услугами. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers Kazakhstan совместно с ассоциацией Цифровой Казахстан. Они проанализировали рынок розничной электронной коммерции в РК за 2019 и 2020 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на обзор.

В исследовании приняли участие крупнейшие представители рынка электронной коммерции в Казахстане. Результаты исследования отражают рынок розничной электронной коммерции; объемы продаж и количество транзакций; средний чек и изменения в среднем чеке в розничной электронной коммерции.

В определение розничной электронной коммерции входит предпринимательская деятельность, связанная только с онлайн-продажей товаров физическим лицам с доставкой или самовывозом из магазинов и пунктов выдачи. Из расчетов исключены категории: продажа железнодорожных и авиабилетов, доставка еды, сайты объявлений, купонные сервисы, коммунальные и иные платежи, а также прочие категории, не связанные с продажей товаров физическим лицам.

Объем рынка розничной электронной коммерции в 2020 году вырос на 82% по сравнению с 2019 годом, с 327 млрд тенге до 596 млрд тенге. Также аналитики наблюдают увеличение в количестве транзакций (онлайн-заказов) на 20%, а среднего чека в тенге - на 52%.

«Покупатели стали больше доверять онлайн-магазинам, соответственно, клиенты, которые покупали только в оффлайн, теперь, преодолев барьер недоверия, могут совершать покупки в онлайне, но в то же время многие получают удовольствие от живого общения с продавцом. Во время консультации и выбора товара они могут обменяться новостями, мнениями. Оффлайн продолжает быть востребованным. Выбор товара - непростой шаг для покупателя, поэтому мы активно работаем над контентом и отзывами, тем самым помогая покупателю сделать правильный выбор», - отметили в сети магазинов бытовой техники и электроники.

За 2020 год наблюдается увеличение объема продаж в 1,8 раза, при этом количество транзакций увеличилось всего в 1,2 раза. Эксперты предположили, что люди стали совершать более дорогостоящие и весомые покупки (например, электронику и бытовую технику) либо стали заказывать большее количество товаров за один раз, что также подтверждается ростом среднего чека в тенге на 52%.

Экстраполированный анализ показал, что доля онлайн-покупок, сделанных с телефона, возросла с 80% в 2019 году до 88% в 2020 году. Это говорит о том, что мобильные приложения и веб-сайты как инструменты для электронной коммерции продолжают развиваться и становиться все более удобными и адаптированными для использования со смартфонов, что приводит к тому, что все больше людей пользуются мобильными телефонами для совершения покупок в интернете.

Наибольший рост в 2020 году на 65% пришелся на третий квартал, где наблюдается резкий скачок (на 65% больше по сравнению со вторым кварталом 2020), тогда как в аналогичном периоде 2019 года был спад в 2%. Принимая во внимание, что пик первой волны пандемии в Казахстане пришелся приблизительно на конец второго - начало третьего квартала, можно предположить, что многие игроки адаптировали свои бизнес-процессы к новым реалиям через цифровые трансформации, расширили спектр услуг, товаров и улучшили качество сервиса.

Заказывать товары стало не только удобнее и быстрее, но и предпочтительнее для части людей. В действительности, несмотря на частичное снятие ограничений и локдауна, в третьем квартале 2020 года рост онлайн-покупок не просто сохранялся, но и достиг максимального квартального прироста в 65%. Значительное увеличение продаж, вероятнее всего, обусловлено реализацией отложенного спроса в третьем квартале 2020 года, желанием потребителей продолжать придерживаться социального дистанцирования, соблюдать другие карантинные меры. Более того, возможно за время локдауна сформировались новые паттерны в поведении потребителей, люди стали больше доверять электронной коммерции и совершать покупки онлайн.

По данным исследования, в целом, в 2020 году транзакции увеличились не пропорционально росту продаж, то есть люди стали заказывать больше или более дорогие товары в одном чеке, что можно объяснить тем, что у людей появилось больше доверия к онлайн-покупкам. Это и отражается в росте среднего чека в тенге с 15 тысяч тенге в 2019 году до 23 тысяч тенге в 2020 году.