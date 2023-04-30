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Почти 60 млрд бюджетных средств направят на поддержку костанайского сельского хозяйства

Автор:  
Жанна Мусабаева
30 Апреля 2023, 21:28
Почти 60 млрд бюджетных средств направят на поддержку костанайского сельского хозяйства

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Большую часть выделенных средств составляют субсидии, остальные - кредитование. О том, как будет осуществляться финансирование сельского хозяйства костанайского региона, в ходе брифинга сообщил руководитель управления сельского хозяйства Тимур Бисимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего по области в текущем году предусмотрено 59,4 млрд тенге бюджетных средств. Из них 40,5 млрд тенге – субсидии, 18,9 млрд тенге – кредитование и прочие направления. Субсидии в размере 40,5 млрд тенге выделены по следующим направлениям: растениеводство - 10,5 млрд тенге на удобрения, семена, пестициды, приоритетные культуры, животноводство - 7,5 млрд тенге на племенное животноводство, продукцию животноводства, а также на прочие направления – 22,5 млрд тенге на инвестиционные субсидии, субсидирование процентной ставки, переработку сельхозпродукции», - проинформировал Бисимбаев.

Глава профильного ведомства напомнил, что с этого года фермеры региона получают финансирование по новой системе.

С начала 2023 года Министерство сельского хозяйства ввело новую государственную информационную систему субсидирования (ГИСС). За время работы портала QOLDAY.KZ у аграриев имелись различные нарекания. Одно из них связано с тем, что за доступ к системе субсидированияони раз в год оплачивали разработчику портала абонентскую плату. Сумма оплаты зависела от размера субсидирования. ГИСС же работает бесплатно как для предпринимателей, так и для государственных органов. К ГИСС имеются нарекания не только с нашей стороны как госоргана, но и со стороны получателей субсидий»,- пояснил Бисимбаев.

Поэтому сейчас министерством сельского хозяйства принимаются меры по функциональной доработке ГИСС.

В целом, ведомством уже ведутся прием заявок по субсидированию животноводства, а выплата осуществляется с февраля месяца;

«По субсидированию растениеводства: семена – с февраля, приоритетные культуры – с апреля, пестициды и удобрения – приём заявок с апреля, выплаты планируем начать с мая месяца. По инвестиционным субсидиям и субсидированию процентной ставки приём заявок осуществляется, выплаты запланированы с мая месяца. На текущую дату сельхозтоваропроизводителям выплачено 3 632 млн тенге»,- добавит глава сельхозуправления.

Также, по программам льготного кредитования весенне-полевых работ на сегодня через АО «Аграрная кредитная корпорация» профинансировано 474 заявок костанайских сельхозформирований на сумму 31,1 млрд тенге.


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