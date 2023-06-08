Почти 60 человек тушат пожар в лесу в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По информации Семипалатинского филиала, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Абайской области.

В ликвидации задействованы 31 человек и 9 единиц техники - от ДЧС, 28 человек и 14 единиц техники - от лесного хозяйства.

В кризисном центре департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области организован оперативный штаб. Угрозы населенным пунктам нет.

Метеообстановка: +34 градуса, ветер северный 2 м/с.

Пожарные предпринимают все необходимые усилия для предотвращения осложнения обстановки и ликвидации.

Напомним, большой пожар произошел в Абайской области в мае. 22 мая возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы» Абайской области.

По своей инициативе 277 жителей близлежащих населенных пунктов самостоятельно эвакуировались к родственникам.

Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области. В Бородулихинском районе было создано три эвакуационных пункта, был объявлен режим ЧС. Общая площадь горения составила около 3500 га.

Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил провести ревизию территории резервата «Семей орманы», полностью устранить очаги огня и тления, а также оценить ущерб от пожара в Абайской области.