Почти 6 млн автомобилей зарегистрировано в Казахстане

Автопарк Казахстана продолжает расти. По состоянию на 1 июня 2026 года в стране зарегистрировано 5,99 млн автотранспортных средств. Такие данные опубликовало Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

Большую часть зарегистрированного транспорта составляют легковые автомобили - 5,05 млн единиц. Кроме того, на дорогах страны числятся 481,6 тыс. грузовых автомобилей, 87,9 тыс. автобусов, 71,8 тыс. мотоциклов, а также более 257 тыс. прицепов.

Наибольшее количество транспортных средств зарегистрировано в Алматы - 729,6 тыс. единиц. На втором месте находится Алматинская область с показателем 645,2 тыс. автомобилей и другого транспорта. Замыкает тройку лидеров Астана, где зарегистрировано 458,2 тыс. транспортных средств.

В пятерку также вошли Туркестанская область (407,1 тыс.) и Карагандинская область (382,6 тыс.). Самый низкий показатель зафиксирован в области Улытау - 36,7 тыс. единиц.

Только за май текущего года на учет в Казахстане поставили 147,7 тыс. транспортных средств. Из них 129 тыс. составили легковые автомобили, 8,7 тыс. - грузовики, 1,3 тыс. - автобусы и микроавтобусы, 1,6 тыс. - мотоциклы и 3,6 тыс. - прицепы.

При этом большинство регистрационных действий пришлось на вторичный рынок. В мае на первичный учет было поставлено 20,2 тыс. легковых автомобилей, тогда как вторичную регистрацию прошли 108,9 тыс. машин.

По данным статистики, подавляющее большинство легковых автомобилей находится в собственности физических лиц - 4,78 млн единиц. Юридическим лицам принадлежит 266,7 тыс. автомобилей.

Наиболее распространенными остаются автомобили с объемом двигателя от 1500 до 2000 кубических сантиметров - более 2,06 млн единиц. Еще около 1,07 млн машин оснащены двигателями объемом до 1500 кубических сантиметров.

Основным видом топлива по-прежнему остается бензин, который используют 4,43 млн автомобилей. На смешанном топливе работают 368,6 тыс. машин, на электротяге - 24,6 тыс., на газе - 14,3 тыс.

Значительную часть автопарка страны составляют автомобили с большим сроком эксплуатации. Более 20 лет назад были выпущены 2,13 млн легковых автомобилей, еще 1,32 млн машин имеют возраст от 10 до 20 лет. Вместе с тем количество автомобилей не старше трех лет составляет 762 тыс. единиц.

Вместе с ростом автопарка в стране наблюдается снижение спроса на автокредиты. За год количество поданных заявок сократилось на 11%, до 1,2 млн.