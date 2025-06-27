Почти 5,5 тысячи этнических казахов стали кандасами с начала 2025 года

45,8% кандасов, прибывших в Казахстан с начала этого года, являются выходцами из КНР, 41,2% — из Узбекистана, 5,5% — из Туркменистана, 2,6% — из Монголии 2,4% — из России и 2,5% — из других стран.

По состоянию на 1 июня 2025 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,1%, несовершенолетние — 31% и пенсионеры — 8,9%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17% имеют высшее образование, 27,4% среднее специальное образование, 53,2% общее среднее образование и 2,4% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области, область Абай.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человек. По состоянию на 1 июня 2025 года в регионы расселения переселено 917 кандасов.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд — единовременно в размере 70 МРП (275,2 тысячи тенге) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг — ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тысяч тенге).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 340 кандасам. В частности, 163 человека были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до

4,56 млн тенге на семью.

Как живут кандасы из Ирана и Китая в Северном Казахстане — читайте в нашем материале по ссылке.