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    10:35, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Почти 5,5 тысячи этнических казахов стали кандасами с начала 2025 года

    В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 5 496 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись более 1 млн 153 тыс. этнических казахов, передает агентство Kazinform.

    переселенцы
    Фото: Мухтар Холдорбеков/Kazinform

    45,8% кандасов, прибывших в Казахстан с начала этого года, являются выходцами из КНР, 41,2% — из Узбекистана, 5,5% — из Туркменистана, 2,6% — из Монголии 2,4% — из России и 2,5% — из других стран.

    По состоянию на 1 июня 2025 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,1%, несовершенолетние — 31% и пенсионеры — 8,9%.

    Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17% имеют высшее образование, 27,4% среднее специальное образование, 53,2% общее среднее образование и 2,4% не имеют образования.

    Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

    Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области, область Абай.

    Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человек. По состоянию на 1 июня 2025 года в регионы расселения переселено 917 кандасов.

    Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд — единовременно в размере 70 МРП (275,2 тысячи тенге) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг — ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тысяч тенге).

    С начала года различные меры поддержки были оказаны 340 кандасам. В частности, 163 человека были трудоустроены на постоянную работу.

    Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до
    4,56 млн тенге на семью.

    Как живут кандасы из Ирана и Китая в Северном Казахстане — читайте в нашем материале по ссылке.

    Теги:
    Этносы Минтруда и соцзащиты РК Кандасы
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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