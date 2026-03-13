телерадиокомплекс президента РК
    22:39, 12 Март 2026 | GMT +5

    Почти 5000 жителей Костанайской области вакцинировали против кори

    С начала 2026 года в Костанайской области зарегистрировано 236 случаев кори. Показатель заболеваемости составил 28,5 на 100 тысяч населения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вакцинация
    Коллаж: Kazinform / Pexels / Freepik

    По данным специалистов департамента СЭС, большая часть заболевших — 90,7% — не были привиты против кори.

    Среди непривитых 80 человек (37,4%) отказались от вакцинации, у 76 человек (35,5%) не был достигнут прививочный возраст, у 36 человек (16,8%) прививочный статус не установлен, еще 22 человека (9,3%) имели медицинский отвод.

    В связи с регистрацией случаев кори в регионе проводится дополнительная иммунизация детей в возрасте от шести месяцев до 10 месяцев и 29 дней. Также организована наверстывающая вакцинация среди ранее не привитых детей.

    С начала года в области против кори привито около 4800 человек. Из них 762 ребенка были вакцинированы в рамках дополнительной иммунизации детей до одного года.

    Как защитить детей от кори — можно узнать здесь.

    Дарья Аверченко
