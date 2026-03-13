Почти 5000 жителей Костанайской области вакцинировали против кори

По данным специалистов департамента СЭС, большая часть заболевших — 90,7% — не были привиты против кори.

Среди непривитых 80 человек (37,4%) отказались от вакцинации, у 76 человек (35,5%) не был достигнут прививочный возраст, у 36 человек (16,8%) прививочный статус не установлен, еще 22 человека (9,3%) имели медицинский отвод.

В связи с регистрацией случаев кори в регионе проводится дополнительная иммунизация детей в возрасте от шести месяцев до 10 месяцев и 29 дней. Также организована наверстывающая вакцинация среди ранее не привитых детей.

С начала года в области против кори привито около 4800 человек. Из них 762 ребенка были вакцинированы в рамках дополнительной иммунизации детей до одного года.

Как защитить детей от кори — можно узнать здесь.