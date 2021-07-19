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    11:19, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Почти 500 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о количестве заболевших коронавирусом и вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 19 июля, в области зарегистрировано 29 387 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 18 772. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели увеличился с 0,3% до 0,5%.

    Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 0,9%, Балхашский - 0,6%, Илийский - 1,0%, Карасайский - 0,8%, Каратальском - 0,8%, Райымбеском - 0,9% и в Талгарском - 0,6% - районах.

    За последние сутки зарегистрировано 126 случаев, из них 102 симптомных и 24 бессимптомных.

    На сегодня выписаны с выздоровлением 27 224 человекА, за сутки из стационара выписано 10 пациентов, снято с домашней изоляции – 30.

    С начала года в Алматинскую область поступило 540 645 доз первого компонента вакцины, из них 499 686 доз были использованы, на сегодняшний день в области осталось 40 959 доз вакцины.

    Первым компонентом привиты 499 686 человек, вторым - 273 681. Среди вакцинированных работники железнодорожной отрасли – 2520, работники пищевой промышленности – 1666 работники промышленных структур – 2575, работники торговых предприятий – 2914 и лица из другой сферы деятельности – 379 615.

    Напомним, сегодня Алматинская область вошла в «красную» зону по коронавирусу.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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