Почти 500 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о количестве заболевших коронавирусом и вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 19 июля, в области зарегистрировано 29 387 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 18 772. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели увеличился с 0,3% до 0,5%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 0,9%, Балхашский - 0,6%, Илийский - 1,0%, Карасайский - 0,8%, Каратальском - 0,8%, Райымбеском - 0,9% и в Талгарском - 0,6% - районах.

За последние сутки зарегистрировано 126 случаев, из них 102 симптомных и 24 бессимптомных.

На сегодня выписаны с выздоровлением 27 224 человекА, за сутки из стационара выписано 10 пациентов, снято с домашней изоляции – 30.

С начала года в Алматинскую область поступило 540 645 доз первого компонента вакцины, из них 499 686 доз были использованы, на сегодняшний день в области осталось 40 959 доз вакцины.

Первым компонентом привиты 499 686 человек, вторым - 273 681. Среди вакцинированных работники железнодорожной отрасли – 2520, работники пищевой промышленности – 1666 работники промышленных структур – 2575, работники торговых предприятий – 2914 и лица из другой сферы деятельности – 379 615.

Напомним, сегодня Алматинская область вошла в «красную» зону по коронавирусу.