Почти 500 граммов мефедрона изъяли у фасовщика интернет-магазина в ЗКО

В Западно-Казахстанской области полицейские задержали 23-летнего предполагаемого «складмена» интернет-магазина наркотиков и изъяли почти полкилограмма мефедрона, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в Polisia.kz, при личном обыске у задержанного обнаружили пять зип-пакетов с порошкообразным веществом, а также два мобильных телефона.

Во время обыска в съемной квартире, которой пользовался подозреваемый, полицейские изъяли три полиэтиленовых пакета, зип-пакет, пластмассовую и алюминиевую чаши с аналогичным веществом, пять электронных весов, большое количество зип-пакетов, фольгу, три чайные ложки с наслоением вещества, 22 рулона изоленты, одноразовые перчатки и респиратор.

Кроме того, были обнаружены и изъяты 75 свертков, обмотанных желтой изолентой, с аналогичным веществом.

— Согласно заключению судебной экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством — мефедроном общей массой 483 грамма, — подчеркнули в Polisia.kz.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В ходе расследования, как отметили в полиции, установлено, что с ноября 2025 года задержанный, предположительно, выполнял функции так называемого «складмена» интернет-магазина, специализировавшегося на незаконном сбыте наркотиков.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

В полиции подчеркнули, что «складмен» является одним из ключевых участников преступной схемы. В его задачи входит получение крупных партий наркотиков, их хранение, фасовка и распределение между непосредственными распространителями.

Ранее сообщалось, что оправданного по делу о закладках жителя Костаная отправили в колонию на 7 лет.