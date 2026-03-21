Почти 50 млрд тенге охватит госаудит в Астане в 2026 году

В список вошли общеобразовательная школа № 23, ясли-сад № 81 «Әсемгүл», автобусный парк № 1, реабилитационный центр № 1, а также учреждения, оказывающие специальные социальные услуги.

Аудиторские мероприятия будут проводиться в течение года поэтапно — с первого по четвертый квартал. Проверки охватят период с 2021 по 2025 годы в зависимости от объекта.

Как следует из перечня, общий планируемый объем бюджетных средств и активов, подлежащих аудиту, составляет 49,3 млрд тенге.

Основная часть проверок пройдет в формате аудита эффективности использования бюджетных средств и активов государства, а также аудита соответствия на соблюдение норм законодательства.

