    07:46, 21 Март 2026 | GMT +5

    Почти 50 млрд тенге охватит госаудит в Астане в 2026 году

    Аудит затронет ряд коммунальных учреждений и организаций, включая школы, детские сады, социальные центры и транспортные предприятия, передает агентство Kazinform.

    школа, Астана
    Фото: акимат Астаны

    В список вошли общеобразовательная школа № 23, ясли-сад № 81 «Әсемгүл», автобусный парк № 1, реабилитационный центр № 1, а также учреждения, оказывающие специальные социальные услуги.

    Аудиторские мероприятия будут проводиться в течение года поэтапно — с первого по четвертый квартал. Проверки охватят период с 2021 по 2025 годы в зависимости от объекта.

    Как следует из перечня, общий планируемый объем бюджетных средств и активов, подлежащих аудиту, составляет 49,3 млрд тенге.

    Основная часть проверок пройдет в формате аудита эффективности использования бюджетных средств и активов государства, а также аудита соответствия на соблюдение норм законодательства.

    Ранее мы рассказывали, что изменилось после госаудита учебных планов и программ, а также школьных учебников в Казахстане. 

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
