Почти 49 тысяч человек получили прививку против гриппа в ЗКО

Как сообщила пресс-секретарь Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Кенжегуль Мухитова, с 30 сентября, в связи с наступлением эпидемиологического сезона, жители региона начали получать противогриппозную вакцину российского производства «Гриппол+».

По ее словам, вакцинация проводится бесплатно во всех поликлиниках, а также в городских и районных больницах. Всего в регион было поставлено 60 тысяч доз вакцины. Основной целью прививочной кампании является защита населения от осложнений, вызываемых гриппом, и снижение уровня распространения заболевания.

— С начала кампании в регионе прививку получили 48 611 человек, что составляет 81,03% от общего числа граждан, подлежащих вакцинации. Вакцинация будет продолжаться до конца текущего месяца, — сообщила Кенжегуль Мухитова.

В первую очередь вакцинацией охватываются медицинские работники, дети, состоящие на учете в медицинских учреждениях и часто болеющие, воспитанники детских домов, пожилые люди, проживающие в домах престарелых, а также взрослые с хроническими заболеваниями.

Кроме того, в соответствии с эпидемиологическими показаниями, в кампании активно участвуют беременные женщины, учащиеся школ, студенты высших и средних учебных заведений, а также сотрудники этих образовательных учреждений.

Специалисты напоминают, что с помощью вакцинации можно предотвратить тяжелые формы гриппа и возможные осложнения, такие как пневмония, бронхит, отит и другие заболевания.

По информации департамента, с начала октября в области было зарегистрировано 9 918 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Из них 6 841 случай, или 68,9%, приходится на детей в возрасте до 14 лет. В том числе 118 случаев выявлено у детей младше одного года, а семеро заболевших — беременные женщины.

