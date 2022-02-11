Почти 48 тысяч алматинцев вакцинировались Pfizer

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 47 962 беременных, кормящих женщин, а также подростков получили вакцину от коронавируса Pfizer в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здоровья, за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 1 190 человек, вторым – 2 097 человек.

Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 10 февраля 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 123 038, вторым – 1 068 288 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 124 300 человек.

«На сегодняшний день провакцинированы Pfizer (Comirnaty) 47 962 человека, в том числе беременные 2 476, кормящие 10 591 и подростки 34 895. Ревакцинацию получили 200 048 горожан», - сообщили в пресс-службе УОЗ.

В городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 140 прививочных бригад из 520 человек.

Также за 10 февраля зарегистрировано 530 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 476 случаев с симптомами и 54 без симптомов. Выписано всего – 144, поступило – 122. Итого в инфекционных стационарах (3 310 коек) физически находится 1 277 человек (73 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 93. На ИВЛ – 22, на неинвазивной ИВЛ – 32, High flow занято – 12 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 6 474 пациента, с симптомами – 6 046 с легкой и средней степенью, без симптомов – 428.