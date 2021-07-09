Почти 420 тысяч человек получили вакцину от КВИ в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первым компонентом от коронавируса вакцинировались 419 833 человек. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала года в область поступило 498 170 доз первого компонента вакцины (39 500 - Hayat-vax, 422 670 - Спутник V, 8000 - QazVac, 28 000 - CoronaVac), 292 030 доз второго компонента (39 500 - Hayat-vax, 216 530 - Спутник V, 8000 - QazVac, 28 000 - CoronaVac).

«Первым компонентом привито 419 833 человек, вторым - 235 579. Среди вакцинированных: государственные служащие – 11 215, медицинские работники – 22 579, педагоги – 36 568, СМИ – 139, и лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 3121 и другой сферы деятельности – 304 735», - сообщили в ДСЭК.

По состоянию на 9 июля в области зарегистрировано 28 052 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 17 704. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил – 1312,4. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели остается на одном уровне 0,1%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском – 0,2%, Балхашском - 0,6%, Енбекшиказахском 0,2%, Ескельдинском - 0,4%, Жамбылском – 0,3%, Илийском – 0,5%, Карасайском – 0,5%, Каратальском - 0,7%, Кербулакском – 0,2%, Коксуском - 0,2%, Райымбекском – 0,3%, Сарканском - 0,3%, Талгарском – 0,5%, Кегенском – 0,3% районах и городах Талдыкорган – 0,3% и Текели - 0,2%.

За последние сутки зарегистрировано 89 случаев КВИ, темп прироста – 0,3%, из них 74 симптомных (83,1%) и 15 бессимптомных (16,9%) случаев. Из 89 выявленных случаев КВИ детей до 5 лет - 12, два случая среди школьников.

На сегодня выписано с выздоровлением - 26 710, за сутки из стационара выписано 23 пациентов, снято с домашней изоляции – 22 человека.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2909 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.