Почти 41% жителей Астаны регулярно занимаются физкультурой и спортом

За последние два года число жителей Астаны, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось более чем на 75 тысяч человек. Об этом говорится в ответе Управления физической культуры и спорта города на запрос агентства Kazinform.

— Количество жителей Астаны, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило: в 2023 году — 551 692 человека, в 2024 году — 601 200 человек, в 2025 году — 627 057 человек, — говорится в ответе ведомства.

Таким образом, за 2024 год число регулярно занимающихся спортом выросло на 49,5 тысячи человек, а за 2025 год — еще на 25,9 тысячи. В целом за два года прирост составил 75 365 человек, или почти 14%.

Если сопоставить эти данные с численностью населения столицы, то доля систематически занимающихся физической культурой и спортом также увеличилась.

По оценкам, в 2023 году она составляла около 38%, а к 2025 году приблизилась к 41% населения города.

Вместе с тем в ответе Управления отсутствуют данные за 2026 год.

Отвечая на вопрос о методике расчета, в ведомстве пояснили, что показатель формируется в соответствии с государственной системой статистического учета и включает жителей, которые регулярно посещают спортивные секции, клубы, фитнес-центры и другие организованные занятия физической культурой и спортом. Сведения для расчета предоставляют спортивные организации и местные исполнительные органы.

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