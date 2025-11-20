Почти 400 госпроектов перевели на онлайн-мониторинг в Жамбылской области

Руководитель КГУ «Центр проектного управления и цифровизации Жамбылской области» Гульпара Ташенова рассказала, что в настоящее время регион полностью интегрировал свою проектную деятельность в единую информационную систему управления.

— На сегодняшний день в платформе отражаются 393 проекта, реализуемые государственными органами и подведомственными организациями. Самый крупный блок приходится на агропромышленный сектор — 255 проектов, включающих мероприятия в сфере сельского хозяйства, природных ресурсов, — рассказала она.

По направлению «Человеческий капитал» будут отслеживаться 75 проектов, в инфраструктурном секторе — 29. Предпринимательство и индустрия представлены тремя проектами, еще 31 проект относится к типовым базовым направлениям, включая вопросы профилактики коррупции, общественной безопасности и цифровизации.

Специалисты обещают, что онлайн-система сможет обеспечить прозрачность исполнения, позволит отслеживать сроки, динамику работ, риски и фактическое выполнение мероприятий. По информации проектного офиса, доступ к своему аккаунту на платформе сейчас уже имеют 287 специалистов различных государственных органов.

