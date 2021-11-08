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Почти 40% жезказганцев остались без электричества из-за пожара на ТЭЦ

8 Ноября 2021 22:57
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Почти 40% жезказганцев остались без электричества из-за пожара на ТЭЦ

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – На жезказганской ТЭЦ произошел пожар. В результате ЧП ококло 40% домов города остались без электричества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Пожар на ТЭЦ ТОО «Kazahmys Energy»в Жезказгане произошел 7 ноября, в 18:43. Общая площадь, охваченная огнем, составила 100 квадратных метров.

«Горели списанные пластмассовые светильники, высоковольтные контрольные кабели и пяти оконных блоков в кабельном полуэтаже электроцеха. Силами Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС Карагандинской области с электроцеха были эвакуированы семь человек. Пожар был ликвидирован в 20:11. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Жители города начали возмущаться в социальных сетях. Также жезказганцы жаловались на отсутствие тепла в квартирах.

В акимате Жезказгана пояснили, что в 30-40% жилых домов и объектов города остались без электричества. Однако к ночи переподключение с аварийных сетей было завершено, и всем потребителям была возобновлена подача электроэнергии.

«Последствия аварии на Жезказганской ТЭЦ ликвидированы. Переключение было завершено вчера, 07.11.2021 года в 23:05 часов, всем потребителям возобновлена подача электроэнергии. На настоящий момент город полностью обеспечивается электрической энергией», - сообщили в пресс-службе акимата города Жезказгана.


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#Карагандинская область   #Пожар  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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