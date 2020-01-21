Почти 4 тысячи преступлений раскрыто с помощью видеокамер в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Почти 4 тысячи преступлений раскрыто с помощью видеокамер в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе Департамента полиции сообщили, что для отслеживания оперативной обстановки, обеспечения охраны общественного порядка, дорожной безопасности, а также профилактики и раскрытия правонарушений в Алматы используются возможности 119 000 камер видеонаблюдения, в том числе:
1. В ЦОУ ДП используется система видеонаблюдения, включающая в себя 156 аналоговых видеокамер, изображение с которых выводится в зал оперативного управления ЦОУ.
2. На различных объектах города установлено 1 791 видеокамера.
3. На объектах Универсиады–2017 установлено 1 173 видеокамеры.
4. По проекту АИС «БДД» введено в эксплуатацию 105 постов, включающих в себя 694 видеокамеры.
5. На метрополитене с выводом изображения в комнаты полиции установлено 348 камер видеонаблюдения.
6. На объектах образования установлено 3 тысячи 962 камеры видеонаблюдения, из них в 205 школах – 2 657, в колледжах – 632, в частных колледжах – 673.
7. В родильных домах установлены 143 видеокамеры.
8. По принципу «Безопасный двор» в 7 490 дворовых территориях многоквартирных домов установлено 44 687 видеокамеры, 13 086 частных дворов охраняются 30 154 видеокамерами, в том числе 8 646 камер видеонаблюдения установлены на 2 853 перекрестках улиц частного сектора.
9. В городе на 6 682 объектах различных форм собственности установлено 35 892 видеокамеры.
«С помощью видеокамер раскрыто 3 660 уголовных правонарушений, а также 15 740 административных правонарушений, в том числе 13 675 нарушений правил дорожного движения», - сообщили в полиции.
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