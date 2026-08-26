Почти 390 тысяч человек трудоустроено в Казахстане с начала 2026 года

По данным на 1 августа 2026 года, в Казахстане работу получили 388 512 человек. Государственные меры по содействию занятости населения продолжают реализовываться, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

В Минтруда отмечают, что с начала года 293 241 человек получили постоянную работу, что составляет большую часть от общего числа трудоустроенных.

Постоянная занятость позволяет гражданам иметь стабильный источник дохода, а при официальном оформлении трудовых отношений — пользоваться предусмотренными законодательством трудовыми и социальными гарантиями.

— Положительной динамике способствует развитие цифровых сервисов в сфере занятости, в том числе Электронной биржи труда, а также расширение взаимодействия с работодателями. Это позволяет оперативнее сопоставлять предложения работодателей и запросы соискателей и содействовать гражданам в поиске подходящей работы, — добавили в ведомстве.

Кроме того, продолжается реализация программ профессионального обучения и мер содействия занятости, направленных на повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда и получение ими востребованных навыков.

Напомним, пилоты и стюардессы возглавили рейтинг зарплатных ожиданий в Казахстане.