РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:54, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Почти 350 тысяч медотводов от вакцинации пересмотрят в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Порядка 350 тысяч медицинских отводов от вакцинации против коронавируса пересмотрят в Алматы. Об этом в прямом эфире на телеканале «Алматы» сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким отметил, что в городе каждый день вакцину получают более 15 тысяч человек.

    «У нас два миллиона человек - население Алматы. Из них 1,1 млн человек подлежат вакцинации, остается 900 тысяч человек, из них 545-550 тысяч - это дети до 18 лет, и у нас порядка 350 тысяч остается, это те, которые имеют на сегодня медотводы. Я думаю, что на тот момент, когда мы определяли, они имели медотводы, потому кто-то болел и другие причины были. Я думаю, что сейчас мы пересмотрим все случаи. Потому что 350 тысяч - это большое количество. И те, которые имели медотводы, возможно, они будут готовы вакцинироваться», - сказал Б. Сагинтаев.

    Он добавил, что на сегодня в городе достаточно вакцин. Постоянно доставляются. Темпы на сегодня большие.

    Также аким призвал всех вакцинироваться и не бояться.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!