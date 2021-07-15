Почти 350 тысяч медотводов от вакцинации пересмотрят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Порядка 350 тысяч медицинских отводов от вакцинации против коронавируса пересмотрят в Алматы. Об этом в прямом эфире на телеканале «Алматы» сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что в городе каждый день вакцину получают более 15 тысяч человек.

«У нас два миллиона человек - население Алматы. Из них 1,1 млн человек подлежат вакцинации, остается 900 тысяч человек, из них 545-550 тысяч - это дети до 18 лет, и у нас порядка 350 тысяч остается, это те, которые имеют на сегодня медотводы. Я думаю, что на тот момент, когда мы определяли, они имели медотводы, потому кто-то болел и другие причины были. Я думаю, что сейчас мы пересмотрим все случаи. Потому что 350 тысяч - это большое количество. И те, которые имели медотводы, возможно, они будут готовы вакцинироваться», - сказал Б. Сагинтаев.

Он добавил, что на сегодня в городе достаточно вакцин. Постоянно доставляются. Темпы на сегодня большие.

Также аким призвал всех вакцинироваться и не бояться.