Почти 34 млн тенге штрафов выписали за экологические нарушения в Алматы

В Алматы подвели итоги государственного экологического контроля за первое полугодие 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

За шесть месяцев инспекторы провели 125 проверок и выявили 58 нарушений экологического законодательства, выдали 28 предписаний по их устранению и оформили 165 протоколов об административных правонарушениях.

По словам руководителя департамента экологии по Алматы Динмухамеда Лесбекова, наложено 162 административных штрафа на общую сумму почти 34 млн тенге, из которых взыскано свыше 19,5 млн тенге. Кроме того, по отдельным нарушениям судом назначены штрафы, а в одном случае деятельность предприятия приостановлена на шесть месяцев.

За отчетный период оперативным штабом выявлено 13 стихийных свалок, четыре из которых уже ликвидированы.

Фото: РСК Алматы

Также Динмухамед Лесбеков остановился на реализации Дорожной карты по комплексному решению экологических проблем Алматы. Всего в этот план входит девять мероприятий:

2 — реализованы частично;

6 — планируется полностью завершить до конца 2026 года;

1 мероприятие — не исполнено в установленный срок и находится в работе.

В числе ключевых направлений работы — сокращение выбросов предприятий теплоэнергетики, снижение загрязнения от автотранспорта, качественное озеленение городских территорий, совершенствование системы обращения с отходами, сохранение воздушной циркуляции и мониторинг качества атмосферного воздуха.

— Все мероприятия Дорожной карты направлены на последовательное снижение экологической нагрузки на город и решение наиболее актуальных вопросов в сфере охраны окружающей среды, — отметил Динмухамед Лесбеков.

Кроме того, в первом полугодии природопользователи на реализацию природоохранных мероприятий выделили свыше 1,25 млрд тенге, из которых освоено более 453 млн тенге.

Ранее сообщалось, что почти 600 автобусов не прошли проверку на экологичность в Алматы.