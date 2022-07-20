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Почти 34 млн тенге из бюджета похищено при строительстве плотины в Костанайской области
20 Июля 2022 15:41

Почти 34 млн тенге из бюджета похищено при строительстве плотины в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Некачественно возведенная плотина в поселке Шили Джангельдинского района не прослужила и двух лет. О проблеме стало известно только весной текущего года, во время паводков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«15 апреля зарегистрировано уголовное дело по пункту второму части четвертой статьи 189 УК РК по факту хищения бюджетных денежных средств при реализации капитального ремонта плотины «Шили», расположенной в поселке Шили Джангельдинского района Костанайской области, путем завышения объемов выполненных работ. Согласно заключению проведенной экспертизы предварительный ущерб составил 33 млн 712 тыс. 618 тенге», - сообщили в департаменте экономических расследований по Костанайской области.

Организатор преступления пока отправлен под домашний арест. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иную информацию в интересах следствия не разглашают.

Весной текущего года во время паводков гидротехническое сооружение смыло водой и в селе имени Ахмета Байтурсынова в этом же районе. Хотя он подлежал капительному ремонту еще в сентябре 2021 года.


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Автор:
Корреспондент
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