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    21:40, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Почти 3000 школьников заболели коронавирусом в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько школьников заболели коронавирусом с начала учебного года в Алматы, рассказал аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 сентября у нас заболели 2960 школьников, студентов - 319. Если дети заболевают, классы уходят на двухнедельный карантин, потом обратно возвращаются. Вначале была большая заболеваемость. Сейчас более-менее держимся. Тем не менее мы ежедневно выявляем среди школьников и студентов данную инфекцию. Больше заражаются в домашних условиях: от родственников, от родителей, и в меньшей степени в школах», - сказал Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира на телеканале «Алматы».

    По данным акимата, 1737 школьников заболели во время офлайн-обучения, а 1223 во время учебы онлайн.

    Ранее сообщалось, что за минувшие сутки зарегистрировано 312 случаев COVID-19, из которых 303 - симптомные. Аким призвал горожан не допустить повторной вспышки пандемии КВИ.

    За прошедшие сутки вакцинирован первым компонентом 1581 человек, вторым компонентом – 2691 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 19 октября текущего года вакцинированы первым компонентом 981 759 человек, вторым компонентом - 906 264 человека.

    Аким подчеркнул, что на сегодня план по вакцинации в городе увеличился с одного миллиона до 1,3 миллиона человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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