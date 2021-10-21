Почти 3000 школьников заболели коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько школьников заболели коронавирусом с начала учебного года в Алматы, рассказал аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 сентября у нас заболели 2960 школьников, студентов - 319. Если дети заболевают, классы уходят на двухнедельный карантин, потом обратно возвращаются. Вначале была большая заболеваемость. Сейчас более-менее держимся. Тем не менее мы ежедневно выявляем среди школьников и студентов данную инфекцию. Больше заражаются в домашних условиях: от родственников, от родителей, и в меньшей степени в школах», - сказал Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира на телеканале «Алматы».

По данным акимата, 1737 школьников заболели во время офлайн-обучения, а 1223 во время учебы онлайн.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки зарегистрировано 312 случаев COVID-19, из которых 303 - симптомные. Аким призвал горожан не допустить повторной вспышки пандемии КВИ.

За прошедшие сутки вакцинирован первым компонентом 1581 человек, вторым компонентом – 2691 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 19 октября текущего года вакцинированы первым компонентом 981 759 человек, вторым компонентом - 906 264 человека.

Аким подчеркнул, что на сегодня план по вакцинации в городе увеличился с одного миллиона до 1,3 миллиона человек.