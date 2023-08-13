Почти 300 посредников при продаже сельхозпродукции выявлены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Данная мера по выявлению и устранению посредников предпринята Министерством торговли и интеграции РК в целях недопущения роста цен на плодоовощную продукцию. В целом за первое полугодие устранено 298 непродуктивных посредников, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу Минторговли.

В рамках действующих механизмов сдерживания сезонного роста цен в первом полугодии на рынок были направлены овощи из заранее сформированных запасов. Общий объем таких запасов на межсезонье составил 139,4 тыс. тонн овощей (картофель, морковь, лук, капуста), которые были выпущены на рынок по индикативным ценам для сглаживания сезонных колебаний цен.

В целях недопущения дефицита овощей МТИ ведется работа по ежемесячному формированию и анализу товарного баланса, проводится регулярный анализ электронных счетов-фактур, начата работа по повышению прозрачности процедур расчетов для выявления и устранения посреднических схем.

С местными исполнительными органами разработаны и согласованы индикативные цены на все социально значимые продовольственные товары; для защиты отечественного производителя от демпинга импортной продукции внедрен механизм установления минимальной оптовой цены на ввозимые из-за рубежа сельхозтовары.