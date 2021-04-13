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    21:42, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Почти 300 кг рыбы изъяли у браконьеров туркестанские полицейские

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Для активизации работы по профилактике и пресечению правонарушений в сфере природоохранного законодательства на территории Туркестанской области созданы две мобильные группы. Стражи порядка совместно с представителями заинтересованных служб выезжают в районы водоемов и проводят рейдовые мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    В результате проделанной работы полицейские выявили 2 экологических преступления и 31 административное правонарушение в сфере природоохранного законодательства, наложено 200 тысяч тенге административных штрафов.

    К примеру, во время отработок сотрудники полиции задержали двух браконьеров, занимавшихся ловлей рыбы на реке Сырдарья с помощью лодки и электроудочки. В качестве вещественных доказательств у правонарушителей изъяты рыболовные принадлежности и 94 кг сазана. Задержанными оказались двое жителей Мактааральского района.

    Еще один факт незаконной добычи стражи порядка пресекли на Шардаринском водохранилище, где задержали подозреваемых, промышлявших добычей рыбы с использованием рыболовных сетей. У браконьеров изъяли 200 кг незаконно выловленной рыбы. Подозреваемых доставили в Шардаринский РОП для выяснения всех обстоятельств

    В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» УК РК.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Борьба с преступностью Экология Общество Правоохранительные органы
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