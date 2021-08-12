Почти 30 миллионов тенге направлено на таврацию лошадей в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Управление ветеринарии акимата Костанайской области на регулярной основе проводит совместные мероприятия с областным департаментом полиции, органами прокуратуры по вопросам профилактики краж скота. Одним из решений вопроса в управлении видят в таврации скота, в частности -лошадей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На 2021 год из областного бюджета на проведение таврации лошадей выделено 29 млн тенге, это даст импульс ветеринарным службам провести процедуру до конца года и позволит службам полиции при регистрации краж скота без трудностей определить принадлежность лошадей»,- считают в управлении.

На конец июля ведомством идентифицировано 104488 голов КРС, 89226 голов МРС, 7879 голов лошадей, 39477 голов свиней.

«Работа продолжается, ветеринарные пункты полностью обеспечены в достаточном количестве ушными бирками. По области за 7 месяцев текущего года на живой скот, продукцию и сырье животного происхождения по системе ЕАСУ выдано всего 29245 ветеринарных справок»,- добавили в управлении ветеринарии.

Это, в свою очередь, дает возможность ветеринарной службе отслеживать пункт отправки и назначения, маршруты следования, проверить наличие прохождения ветеринарных обработок.