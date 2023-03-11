Почти 3 млрд тенге направят на газификацию в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В этом году в Костанайской области планируется реализовать около десятка проектов по газоснабжению населенных пунктов. В целом уровень газификации в регионе на начало года составляет 58,1%. Об этом сообщил руководитель управления энергетики ЖКХ области Даурен Аскаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного ведомства, из 526 населенных пунктов газифицировано только 78. Это пять городов, два населенных пункта городского подчинения (Качар и Октябрьский), а также 71 сельский населенный пункт.

«Уровень газифицированного населения по области составляет 58,1%, - сообщил Даурен Аскаров. - Общее количество газифицированных абонентов по области составляет 193 521 единиц. Доступ городского населения к сетям газоснабжения составляет 77,5%, доступ сельского населения к сетям газоснабжения составляет 26,7%. Газоснабжение имеется в Алтынсаринском, Аулиекольском, Денисовском, районе Б. Майлина, Житикаринском, Камыстинском, Карабалыкском, Костанайском и Федоровским районах».

В прошлом году было реализовано 11 проектов на общую сумму 4,5 млрд тенге.

«В этом году на реализацию девяти проектов по газоснабжению населенных пунктов Костанайской области выделено 2,8 млрд тенге. Региональной схемой газификации, актуализированной до 2030 года, предусматривается продолжить развитие сетей газоснабжения области: начать газификацию Мендыкаринского района и продолжить газификацию районов, уже имеющих доступ к подводящим газопроводам», - сообщил Даурен Аскаров.