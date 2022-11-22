Почти 29 тысяч человек стоят в очереди на получение земельного участка в Семее

22 Ноября 2022, 01:25

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В очереди на получение земельного участка в Семее состоит 28 991 человек. Об этом на брифинге в РСК сообщил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Абайской области Анзор Абаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Согласно утвержденномк генеральному плану для индивидуальной жилищной застройки по Семею предусмотрено 12 жилых массивов общей площадью 4 574,2 га. В зависимости от обеспеченности инженерными сетями и средствами на их строительство жилые массивы поделены на 3 этапа», - сообщил Анзор Абаев.

I этап – зоны застройки, обеспеченные ИКИ (2 жилых массива «Ушактар», «Комсомольский»);

II этап – зоны застройки, требующие минимальных вложений средств для обеспечения инженерно-коммуникационной инфраструктуры (жилой массив «Аксай»);

III этап – зоны застройки, требующие больших капитальных вложений для обеспечения инженерно-коммуникационной инфраструктуры (9 жилых массивов).

В этом году планируется предоставить очередникам 478 земельных участков для индивидуального жилищного строительства в массивах «Ушактар» и «Комсомольский». На сегодня предоставлено 75 земельных участков, остальные на стадии оформления.