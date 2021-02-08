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    17:10, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Почти 230 мегаватт достигли мощности «зеленой» энергетики в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области действуют четыре солнечных электростанции и планируется создание новых объектов. О развитии этого сектора рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов на аппаратном совещании в режиме онлайн, передает МИА «Казинформ».

    «В Карагандинской области в настоящее время действуют четыре солнечных электростанции суммарной мощностью 200 МВт. Проекты были запущены в Сарани, посёлке Гульшат Актогайского района, Агадыре Шетского района, Жезказгане и в посёлке Кенгир. Кроме того, работают две биогазовые станции - в Абайском и Бухар-Жырауском районах и мини-гидроэлектростанция на Интумакском водохранилище. Общая мощность возобновляемой и альтернативной энергетики по области составляет 227,97 МВт», - сообщил Улантай Усенов.

    В реализацию этих проектов было инвестировано 102 млрд тенге, отметил он.

    По словам руководителя управления, иностранные и отечественные инвесторы заинтересованы в развитии «зелёной» энергетики. В планах наращивать мощности ВИЭ.

    В Балхаше, возле микрорайона Конырат, строится солнечная электростанция мощностью 100 МВт. Запуск объекта планируется в этом году.

    В Сарани чешские инвесторы намерены построить новый объект - гибридную солнечную электростанцию с накопителями мощностью от 100 МВт и выше. Под реализацию проекта выделен земельный участок площадью 18 га.

    Планируется увеличение мощностей станции в Кенгире. Отечественный инвестор намерен построить ветряную электростанцию в Актогайском районе, близ села Торангалык, и биоэлектростанцию в Жезказгане.

    «Мы видим ощутимый рост мощностей ВИЭ. В 2020 году выработка увеличилась на 77% по сравнению с 2019-м. Этот сектор активно развивается. У нас есть большой потенциал в первую очередь по солнечной энергетике. Готовы поддержать новые проекты. Их реализация даёт инвестиции и новые рабочие места», - отметил аким области Женис Касымбек.


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