Почти 230 мегаватт достигли мощности «зеленой» энергетики в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области действуют четыре солнечных электростанции и планируется создание новых объектов. О развитии этого сектора рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов на аппаратном совещании в режиме онлайн, передает МИА «Казинформ».

«В Карагандинской области в настоящее время действуют четыре солнечных электростанции суммарной мощностью 200 МВт. Проекты были запущены в Сарани, посёлке Гульшат Актогайского района, Агадыре Шетского района, Жезказгане и в посёлке Кенгир. Кроме того, работают две биогазовые станции - в Абайском и Бухар-Жырауском районах и мини-гидроэлектростанция на Интумакском водохранилище. Общая мощность возобновляемой и альтернативной энергетики по области составляет 227,97 МВт», - сообщил Улантай Усенов.

В реализацию этих проектов было инвестировано 102 млрд тенге, отметил он.

По словам руководителя управления, иностранные и отечественные инвесторы заинтересованы в развитии «зелёной» энергетики. В планах наращивать мощности ВИЭ.

В Балхаше, возле микрорайона Конырат, строится солнечная электростанция мощностью 100 МВт. Запуск объекта планируется в этом году.

В Сарани чешские инвесторы намерены построить новый объект - гибридную солнечную электростанцию с накопителями мощностью от 100 МВт и выше. Под реализацию проекта выделен земельный участок площадью 18 га.

Планируется увеличение мощностей станции в Кенгире. Отечественный инвестор намерен построить ветряную электростанцию в Актогайском районе, близ села Торангалык, и биоэлектростанцию в Жезказгане.

«Мы видим ощутимый рост мощностей ВИЭ. В 2020 году выработка увеличилась на 77% по сравнению с 2019-м. Этот сектор активно развивается. У нас есть большой потенциал в первую очередь по солнечной энергетике. Готовы поддержать новые проекты. Их реализация даёт инвестиции и новые рабочие места», - отметил аким области Женис Касымбек.