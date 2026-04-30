Почти 200 улиц планируют переименовать в Алматинской области

В ходе встречи были обсуждены законодательные изменения в сфере ономастики, совершенствование процессов присвоения и переименования названий, а также ход реализации дорожной карты на 2024 - 2028 годы.

Одним из значимых нововведений в сфере ономастики стало то, что теперь присвоение и изменение наименований частных учебных заведений должно согласовываться с областной ономастической комиссией. Это закреплено в Законе «О языках».

На заседании рассмотрели предложения о присвоении названий 181 улице. Они были отобраны из перечней «Названия географических объектов» и «Традиционные названия».

Также внимание уделили контролю за правильным написанием названий улиц, размещению указателей в соответствии с едиными требованиями.

Отмечается, что в прошлом году в Алматинской области наименования были присвоены 678 улицам. Также были решены вопросы улиц с повторяющимися названиями или вовсе не имевших наименований. Кроме того, 154 улицы получили имена ветеранов войны.

Ранее сообщалось, что более 1,3 млн человек стоят в очереди на землю в Алматинской области.



