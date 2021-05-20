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    10:32, 20 Май 2021 | GMT +6

    Почти 200 тысяч человек вакцинировались в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области озвучили данные о количестве заболевших КВИ и вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, первым компонентом привиты 199 635 человек. Вторым компонентом вакцинированы 105 027 человек. С начала проведения вакцинации постпрививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.

    По состоянию на 20 мая в области зарегистрировано 24 815 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 15 445. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 1161,0. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 0,8% до 0,7%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском - 0,9%, Жамбылском - 0,8%, Карасайском – 0,8%, Сарканском - 1,7%, Талгарском - 1,2%, Уйгурском– 0,9% районах.

    За последние сутки зарегистрировано 166 случаев КВИ, темп прироста – 0,7%. Из них 143 симптомных (86,1%) и 23 бессимптомных (13,8%) случаев. На 20 мая выписаны с выздоровлением 21 647 человек, за сутки из стационара выписано 42 пациента, сняты с домашней изоляции 174 человека.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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