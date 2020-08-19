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Почти 200 машин из Армении зарегистрировали в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
19 Августа 2020, 12:00
Почти 200 машин из Армении зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области регистрацию прошли 193 автомобиля, ввезенные из Армении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, до окончания срока регистрации транспорта с «армянскими» номерами осталось менее двух недель.

«Призываем владельцев автомобилей, зарегистрированных в Армении, решить проблему до 1 сентября. Сумма необходимая для регистрации - 11 946 тенге. В СпецЦОНе принимают документы с 9 до 18 часов. Созданы все необходимые условия, чтобы получить «жёлтые номера» за максимально короткое время», — сказал первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

До 1 сентября принцип экстерриториальности позволяет обратиться в спецЦОН Петропавловска жителям других регионов. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы об уплате сбора за государственную регистрацию, свидетельство о регистрации транспортного средства и государственный регистрационный номерной знак на транспортное средство, выданные в уполномоченном органе Армении и свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства
Северо-Казахстанская область   Транспорт   Армения  
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