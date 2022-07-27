27 Июля 2022 15:52

Почти 200 конкурсов по реализации проектов в автодорожной отрасли проведут в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Конкурсы в сфере дорожного строительства завершатся до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году за счет средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог общего пользования, запланировано проведение 198 конкурсов. При этом в республиканской сети запланировано 70 конкурсов (реконструкция – 11, ремонт – 59), в местной сети – 128 конкурсов (строительство и реконструкция – 23, ремонт - 105)», - говорится в ответе министерства на запрос Казинформа.

По данным ведомства, в настоящее время в целом по планируемым проектам по итогам государственных закупок проведен 151 конкурс (или 76%). В том числе 53 конкурса на республиканской сети (реконструкция – 11, ремонт - 42); в локальной сети - 98 конкурсов (строительство и реконструкция – 22, ремонт – 76).

«В настоящее время по остальным 47 конкурсам проводится работа по проведению соответствующих процедур. В целом, до конца года все конкурсные работы будут завершены, реализация проектов начнется в 2023 году», - отметили в министерстве.