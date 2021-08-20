Почти 200 алматинцев оштрафованы за нарушение домашнего карантина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 196 жителей города Алматы, нарушивших 14-дневный домашний карантин, оштрафованы, из них трое жителей залатили штрафы дважды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ashyq - еще 196 жителей города Алматы, нарушивших 14-дневный домашний карантин, привлечены к административной ответственности и оплатили штраф (30 МРП), из них трое жителей оплатили дважды», - сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

Ashyq» не допустил указанных жителей на объекты предпринимательства в связи с «красным» статусом (положительным ПЦР-тестом) по результатам сканирования QR-кода.

С полным списком нарушителей можно ознакомиться здесь.



