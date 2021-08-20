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Почти 200 алматинцев оштрафованы за нарушение домашнего карантина

20 Августа 2021 16:10
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Почти 200 алматинцев оштрафованы за нарушение домашнего карантина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 196 жителей города Алматы, нарушивших 14-дневный домашний карантин, оштрафованы, из них трое жителей залатили штрафы дважды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ashyq - еще 196 жителей города Алматы, нарушивших 14-дневный домашний карантин, привлечены к административной ответственности и оплатили штраф (30 МРП), из них трое жителей оплатили дважды», - сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

Ashyq» не допустил указанных жителей на объекты предпринимательства в связи с «красным» статусом (положительным ПЦР-тестом) по результатам сканирования QR-кода.

С полным списком нарушителей можно ознакомиться здесь.



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#Алматы   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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