Почти 2 тысячи пострадавших от паводков получили соцвыплаты в Актюбинской области

В Актюбинской области 1 966 человек, пострадавших от паводков, получили социальные выплаты от государства на общую сумму почти 638,8 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам пресс-секретаря акима Актюбинской области Гульбагды Кобеевой, деньги выделяются на ремонт поврежденного имущества.

Также она рассказала о противопаводковых мероприятиях в регионе. К примеру, в Иргизском районе подтоплен 81 дом. Сейчас там ведутся берегоукрепительные работы.

- В поселке Белшер уложено 90 штук мешкотары, завезено 30 тонн инертного материала. В селе Куйлыс работают около 150 человек, задействовано 9 единиц техники, уложено 310 штук мешкотары, завезено 110 тонн инертного материала. В селе Жайсанбай задействовано 125 человек, 6 единиц техники, уложено 290 штук мешкотары, завезено 110 тонн инертного материала, – заявила Гульбагда Кобеева на брифинге в СЦК.

Ранее стало известно, что во время наводнения в Актюбинской области стали непригодными для проживания 595 домов, в основном, в Кобдинском и Ойылском районах. Некоторые жители Актобе после спада паводка вернулись домой и уже успели получить компенсацию.