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    22:22, 15 Май 2021 | GMT +6

    Почти 2 млн тенге выманил лже-работодатель у туркестанцев

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Мужчина обманным путем выманил деньги у жителей Сайрамского района, обещая работу в Атырауской области. Общая сумма материального ущерба составила около двух миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Потерпевшие обратились в дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением. По их словам, аферист связался с ними по телефону и, войдя в доверие, под предлогом трудоустройства, взял с каждого по 150 тысяч тенге. Не дождавшись новой работы или возврата вложенных средств, потерпевшие поняли, что стали жертвами мошенничества.

    Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество».

    С целью раскрытия преступления и задержания афериста, полицейские Сайрамского РУП провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

    В результате, стражи порядка установили личность подозреваемого в мошенничестве и задержали его по месту жительства. Им оказался житель Атырауской области, которого доставили в районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств дела.

    В ходе расследования установлено, что подозреваемый через знакомого из Сайрамского района собрал телефоны желающих трудоустроиться, связался с ними и путем мошенничества выманил деньги, которые затем потратил на собственные нужды.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.

    Всего полицейскими установлена причастность подозреваемого к 12 аналогичным фактам мошенничества. Следствием выясняется причастность задержанного к другим преступлениям.

    Во избежание подобных ситуаций, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не проявлять излишнюю беспечность к малознакомым людям, предлагающих сомнительные услуги по трудоустройству или получению кредита и иных материальных благ. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Борьба с преступностью Общество
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