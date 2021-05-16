Почти 2 млн тенге выманил лже-работодатель у туркестанцев

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Мужчина обманным путем выманил деньги у жителей Сайрамского района, обещая работу в Атырауской области. Общая сумма материального ущерба составила около двух миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Потерпевшие обратились в дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением. По их словам, аферист связался с ними по телефону и, войдя в доверие, под предлогом трудоустройства, взял с каждого по 150 тысяч тенге. Не дождавшись новой работы или возврата вложенных средств, потерпевшие поняли, что стали жертвами мошенничества.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество».

С целью раскрытия преступления и задержания афериста, полицейские Сайрамского РУП провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

В результате, стражи порядка установили личность подозреваемого в мошенничестве и задержали его по месту жительства. Им оказался житель Атырауской области, которого доставили в районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств дела.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый через знакомого из Сайрамского района собрал телефоны желающих трудоустроиться, связался с ними и путем мошенничества выманил деньги, которые затем потратил на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.

Всего полицейскими установлена причастность подозреваемого к 12 аналогичным фактам мошенничества. Следствием выясняется причастность задержанного к другим преступлениям.

Во избежание подобных ситуаций, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не проявлять излишнюю беспечность к малознакомым людям, предлагающих сомнительные услуги по трудоустройству или получению кредита и иных материальных благ. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.