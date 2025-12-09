РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:07, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Почти 1800 преступлений совершено в ночных заведениях Казахстана с начала года

    Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил о тревожной динамике преступности в увеселительных заведениях страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    istockphoto.com

    — В состоянии алкогольного опьянения на сегодня совершено каждое второе убийство в стране, каждое третье изнасилование, хулиганство. В пьяном виде совершен каждый четвертый грабеж и ДТП. При этом 60% от всей преступности, или 1048, совершены в ночное время, — сообщил замминистра.

    Основными причинами роста пьяной преступности он назвал доступность алкоголя, несоблюдение владельцами заведений мер безопасности, отсутствие строгой ответственности за их нарушение и неограниченный режим работы ночных объектов.

    — В этом году 42 тысячи обращений граждан поступило о нарушениях в увеселительных заведениях. Зарегистрировали 1749 уголовных дел, это статистика 11 месяцев. Каждое четвертое деяние совершено в стране в состоянии алкогольного опьянения. На сегодня это 10 убийств, 579 фактов телесных повреждений, 8 изнасилований, 26 грабежей, 238 хулиганств, — проинформировал Адилов.

    Ранее полиция назвала заведения Астаны, где чаще всего происходят преступления.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Полиция Статистика
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают