Почти 1800 преступлений совершено в ночных заведениях Казахстана с начала года

— В состоянии алкогольного опьянения на сегодня совершено каждое второе убийство в стране, каждое третье изнасилование, хулиганство. В пьяном виде совершен каждый четвертый грабеж и ДТП. При этом 60% от всей преступности, или 1048, совершены в ночное время, — сообщил замминистра.

Основными причинами роста пьяной преступности он назвал доступность алкоголя, несоблюдение владельцами заведений мер безопасности, отсутствие строгой ответственности за их нарушение и неограниченный режим работы ночных объектов.

— В этом году 42 тысячи обращений граждан поступило о нарушениях в увеселительных заведениях. Зарегистрировали 1749 уголовных дел, это статистика 11 месяцев. Каждое четвертое деяние совершено в стране в состоянии алкогольного опьянения. На сегодня это 10 убийств, 579 фактов телесных повреждений, 8 изнасилований, 26 грабежей, 238 хулиганств, — проинформировал Адилов.

