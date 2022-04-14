Почти 17 млрд тенге выделили на строительство школ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление строительства просит 12 млн тенге на проектирование 20 школ. Об этом в ходе заседания маслихата сообщил глава ведомства Арсен Жангасканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для строительства школ выделено в этом году 16,9 млрд тенге. Ведется строительство по 6 школам и планируем завершить проектирование 5 школ. На начало проектирования 20 школ просим поддержать и выделить 12 млн тенге. Хочу отметить строительство школы в районе пересечения улиц Исатай батыра и Наурызбай батыра. Участок земли отведен. В этом году хотим закончить проектирование, а в следующем году начать строительство школы», - сказал на заседании маслихата Арсен Жангасканов.

По его словам, на развитие объектов культуры выделено 388 млн тенге. Глава управления попросил депутатов маслихата выделить дополнительно 46 млн тенге на завершение проектирования Национального парка «Бозок».