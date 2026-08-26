Почти 16 тысяч казахстанцев за год впервые получили диагноз «психическое расстройство»

В Казахстане за последние несколько лет почти вдвое выросло число пациентов, которым впервые диагностировали психическое расстройство. На фоне этой динамики Министерство здравоохранения планирует изменить подход к охране ментального здоровья казахстанцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Energyprom .

Министерство здравоохранения РК планирует переформатировать систему поддержки людей, имеющих какие-либо ментальные проблемы. На одном из заседаний правительства ведомство представило новый Комплексный план по охране ментального здоровья на 2027-2030 годы. Документ полностью не опубликован в сети, пока есть только общее описание его целей и задач. Ключевая идея — сместить акцент с лечения последствий на профилактику, раннее выявление и сопровождение пациентов.

План предусматривает интеграцию специалистов по психическому здоровью в работу поликлиник, развитие ранней диагностики, цифровизацию маршрута пациента, подготовку кадров и обновление инфраструктуры.

По данным Минздрава, численность пациентов, впервые получивших диагноз «Психическое расстройство», за последние несколько лет увеличилась почти вдвое: с 8,5 тыс. человек в 2021 году до 15,5 тыс. человек в 2025-м. Естественно, это отразилось и на относительном показателе — первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения в расчете на 100 тыс. человек. За тот же период она выросла с 45,1 до 76. В первом квартале текущего года первичная заболеваемость составила 74 на 100 тыс. человек — на 15,7% больше, чем за январь-март 2025-го.

Показатель увеличился сразу в 15 из 20 регионов РК. Наибольший прирост был отмечен в Западно-Казахстанской (на 90,3%), Кызылординской (на 49,3%) и Жамбылской (на 33%) областях, а также в Алматы (на 33,8%).

Важно: статистика отражает именно впервые поставленный диагноз и может зависеть не только от реальной распространенности расстройств, но и от доступности медицинской помощи, роста численности обратившихся и качества диагностики.

Разбор ситуации в разрезе возрастных групп позволяет определить зоны роста. Наиболее высокая первичная заболеваемость наблюдается среди детей до 14 лет: показатель увеличился с 80,2 до 147,3 на 100 тыс. человек по итогам 2025-го. Рост с 2021 года — почти в 1,8 раза. Именно в этой возрастной группе положительная динамика свидетельствует об усилении диагностики и повышении настороженности медиков и родителей при нетипичном поведении ребенка. Среди подростков 15-17 лет заболеваемость также выросла: с 46,2 до 65,9 на 100 тыс. человек. Динамика в категории взрослого населения отличается от других возрастных групп: с 2021-го по 2023-й наблюдался рост первичной заболеваемости, в 2024-м был зафиксирован резкий спад, а затем показатель вновь увеличился, до 45,9 на 100 тыс. человек.

Первичная заболеваемость отражает только новые обращения и диагнозы. Чтобы получить более полное представление о масштабах проблемы, рассмотрим данные об общей заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, регистрируемыми в лечебно-профилактических организациях. Это уже значительно расширяет горизонт представления о ситуации, однако официальная статистика всё ещё остаётся всего лишь видимой частью проблемы. Из-за распространённых стереотипов и стигматизации неопределённое число казахстанцев, имеющих ментальные проблемы, не обращаются в государственные поликлиники. Кто-то ходит к частным психологам или психиатрам, а кто-то, к сожалению, вовсе игнорирует симптомы, страдает много лет или становится частью статистики суицидов.

По итогам 2025 года общая численность казахстанцев, обращавшихся к врачам с ментальными проблемами, составила 255,8 тыс. человек, увеличившись в сравнении с показателем четырехлетней давности на 9,2%.

В разрезе возрастных групп наиболее заметные изменения произошли в категории детей до 14 лет. Заболеваемость психическими расстройствами среди них за несколько лет выросла сразу на 41,9%, с 631,3 до 896 на 100 тыс. человек. Среди подростков 15–17 лет показатель увеличился с 1,4 тыс. до 1,6 тыс. на 100 тыс. человек. В категории взрослого населения, напротив, наблюдалось сокращение: с 1,5 тыс. до 1,4 тыс. на 100 тыс. человек. Таким образом, общий рост заболеваемости в последние годы в значительной степени был связан с увеличением показателей среди детей и подростков, тогда как среди взрослых уровень заболеваемости остаётся ниже, чем в 2021-м.

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения показывает случаи, зарегистрированные в лечебно-профилактических организациях, однако Минздрав также отдельно ведет статистику по тем, кто состоит на диспансерном учете и кому требуется длительное медицинское сопровождение. В 2025-м численность таких пациентов достигла около 210 тыс. человек — на 3% больше, чем годом ранее. Показатель заболеваемости вырос на 1,9%, составив 1 тыс. на 100 тыс. человек. В разрезе видов причин и диагнозов наибольшую группу в прошлом году составили пациенты с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ: 95,1 тыс. человек. Из них 81,3 тыс. человек страдали расстройствами, появившимися из-за употребления алкоголя, 4,6 тыс. человек — из-за употребления опиоидов, 3,1 тыс. человек — из-за использования каннабиноидов. К слову, численность последних за год выросла на 16,8%.

В отчетах ведомства из многочисленных психиатрических диагнозов выделена статистика только по двум — шизофрении и шизотипическим бредовым расстройствам, а также умственной отсталости. С первым диагнозом на учете специалистов в прошлом году находились 44,4 тыс. человек. Численность пациентов с умственной отсталостью составила 79,1 тыс. человек — на 1,8% больше, чем в 2024-м.

Рост численности пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении, повышает нагрузку на систему психиатрической помощи и требует достаточного числа специалистов и доступной инфраструктуры. Как за последние годы изменилась обеспеченность казахстанцев психиатрической помощью? Хорошая новость заключается в том, что психиатров в стране стало значительно больше. Согласно данным профильного ведомства, с 2021 года численность таких специалистов выросла на треть, с 739 до 998 человек. Количество психиатрических кабинетов при этом менялось неравномерно и в целом за период с 2021 года фактически осталось неизменным.

Неоднозначная тенденция: при росте численности психиатров за эти годы в стране сократилось количество психиатрических коек: с 7,5 тыс. в 2021-м до 6,2 тыс. в 2025 году (минус 16,9%). Это может указывать на постепенный переход к амбулаторной модели помощи, при которой пациенты чаще получают лечение без госпитализации.

Ранее мы публиковали исследования научного журнала The Lancet. Там говорилось, что психические расстройства обогнали рак и болезни сердца в мире.