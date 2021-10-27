Почти 1500 человек вакцинировались от COVID-19 за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом от коронавируса 1448 человек, вторым компонентом – 2289 жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 1448 человек, вторым компонентом – 2289 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 26 октября 2021 года вакцинированы первым компонентом 990 225 человек, вторым компонентом - 920 012 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 120 268 человек», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья города.

В городе функционирует 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек.

На сегодня в городе зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 222 случаев с симптомами и 8 без симптомов. Выписаны 122, поступили 119 человек. Итого в инфекционных стационарах (2334 коек) находятся 1056 человек (28 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии - 106. На ИВЛ – 24, на неинвазивной ИВЛ – 47, High flow занято – 27 аппаратов.

На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 2409 пациентов, с симптомами – 2312, с легкой и средней степенью, без симптомов – 97.