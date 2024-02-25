Почти 1,5 века исполнилось зданию реального училища в Петропавловске

По улице Булавского в Петропавловске расположено здание бывшего реального училища – одного из первых сооружений учебного назначения в городе. Со временем свое предназначение оно утратило, но сохранило красивую архитектуру. Как и многие памятники, оно находится в частных руках. Об истории здания – в материале корреспондента агентства Kazinform.

По имеющимся данным в архивных и публицистических материалах, здание построили между 1886 и 1897 годами. Сначала в нем располагалось городское училище. В 1903 году его преобразовали в реальное.

В дореволюционное время реальным училищем называли среднее или неполное среднее учебное заведение, в котором существенная роль отводится предметам естественной и математической направленности, без преподавания древних языков и со значительно меньшим количеством уроков закона божьего.

У краеведа Михаила Морозова в книге «Петропавловск в дореволюционных источниках» есть описание Петропавловска в 1903 году и упоминание об открытии реального училища. Там указано, что «...город имеет около 3000 домов (из которых около 260 каменных), 5 каменных православных церквей, 6 магоме­танских мечетей, еврейскую деревянную синагогу, три больницы, 1 аптеку, театр, общественное собрание, отделение государствен­ного банка, общественный городской банк, две гостиницы и не­сколько довольно значительных торговых фирм. Кроме того, здесь существуют училища: мужское пятиклассное, женская четырехклас­сная прогимназия, две церковно-приходские школы, приходское женское училище, 2 станичные школы и 6 татарских школ (медресе) при мечетях. Ныне в Петропавловске открывается реальное учи­лище».

Фото: pastvu.com

Александр Семенов в книге «Город Петропавловск за 200 лет» напишет, что «по сравнению с другими степными и сибирскими городами народное образование в дореволюционном Петропавловске находилось на значительном уровне. В 1913 году из 7 тысяч детей школьного возраста школу посещали свыше 3,5 тысяч. Это надо признать весьма высокий процент для степного города. Такого процента не было и во многих крупных промышленных городах... Петропавловск, как крупный торговый город, располагал значительными городскими средствами и мог, например, в 1915 году 17% своего бюджета тратить на народное образование, помимо средств, отпускавшихся министерствами просвещения, епархиальным и военным ведомствами...

Первая школа для обучения детей военнослужащих была открыта в 1765 г. В конце 18 века при мечети была открыта национальная школа с религиозным уклоном. В 1840 году было открыто мужское приходское училище, в 1864 году – женское приходское училище, преобразованное в 1871 году в прогимназию, а в 1904 – в женскую гимназию. В 1867 году был учрежден интернат для мальчиков-казахов, в 1878 – для девочек-казашек (в последнем учились дочери богатых казахов). Интернат для мальчиков готовил писарей для волостных и аульных управлений. В 1903 году было открыто реальное училище».

Фото: pastvu.com

Занятия для 53 учеников училища начались в октябре. В 1909 году в нем уже обучались 183 ученика и работали 11 преподавателей. Поступить в училище было непросто. Двери его были открыты только для мальчиков. В первый класс набирали учеников в возрасте 11 лет. Для поступления требовались глубокие знания по всем преподаваемым в училище дисциплинам. По информации местных краеведов, директором училища был действительный статский советник Петр Николаевич Бережков, выпускник историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. Почетным попечителем с 1908 года являлся купец 2-й гильдии, городской глава Владимир Черемисинов.

Обучение в реальном училище было платным и составляло 20 рублей в год с ученика. Длилось обучение семь лет. Первый выпуск состоялся в 1911 году, последний – в апреле 1918 года.

После революции началась другая жизнь здания. На сохранившейся мемориальной доске значится, что «в этом здании, бывшем реальном училище, в июле 1917 года начали работу партийные библиотеки и читальня Петропавловской организации РСДРП».

После революции в здании реального училища была открыта первая советская школа второй ступени (позже — средняя школа №2 имени С.М. Кирова). В ней до войны учился будущий Герой Советского Союза Виктор Булавский. В 1965 году его именем назвали и улицу, где располагается училище (ранее она носила название Школьной).

В 1966 году школа №2 переехала в новое здание по улице Интернациональной, где и располагается до сих пор, а на улице Булавского,6 начала работать восьмилетняя школа №7. В 1977 году здесь появился межшкольный учебно-производственный комбинат №1.

Сейчас здание находится в частной собственности. Несмотря на «возраст», оно сохранило былую привлекательность и в нем безошибочно угадывается реальное училище, которое запечатлела Лидия Блюменталь в 1905 году. В архивах российской национальной электронной библиотеки удалось найти фото петропавловского издательства L.Blumenthal.

В описании здания говорится, что строительство его велось по государственному типовому проекту: «Здание одноэтажное, кирпичное, имеет сложную в плане форму. Внутренние и наружные поверхности стен и перегородок оштукатурены. Необычно и неповторимо оформление главного фасада этого здания. Парапетные декоративные элементы кровельной части памятника, расположенные, один — над главным входом, два других — по боковым сторонам здания, делают последнее нарядным и привлекательным. Своеобразно решение главного входа. Кровельный козырек над большим парадным крыльцом отделан ажурной металлической решеткой и поддерживается изящными, витиеватыми металлическими стойками. Кровельные конструкции — деревянные, покрыты кровельным железом. Под частью здания имеется подвал».

Фото: Олеся Жуковень/агентство Kazinform

Здание представляет собой образец исторической планировки провинциального купеческого города, характерной для XIX — начала ХХ века, выразившейся в плановой комплексной застройке кирпичных построек учебного назначения нагорной части города.