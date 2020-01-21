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Почти 142 тысячи предприятий МСБ насчитывается в Туркестанской области

21 Января 2020 13:44
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Почти 142 тысячи предприятий МСБ насчитывается в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области насчитывается 141 992 предприятия малого и среднего бизнеса. Это на 108,6% больше, чем в прошлом году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

По данным показателям южный регион вышел на второе место по республике. Об этом сообщил заместитель акима области М. Мырзалиев на брифинге.

По его словам, субъекты малого и среднего бизнеса произвели продукцию на сумму 450 миллионов тенге. По сравнению с прошлым годом цифра выросла на 133%, а Туркестанская область, соответственно, заняла первое место в стране.

«Объем финансирования был увеличен в рамках ряда государственных и региональных программ по доступности финансирования для предпринимателей. Для этого в 2019 году было предусмотрено 74,6 млрд тенге, что больше на 16,5 млрд тенге, чем в прошлом. За счет выделенных средств профинансировано более 5 тысяч проектов малого и среднего бизнеса и около 42 тысяч сельхозпроизводителей», - сказал заместитель акима области.

Кроме того, финансовая поддержка была оказана предпринимателям по ставке 1% в рамках следующих программ: «Қамқор», «Жас кәсіпкер» и «Кәсіпкер ана». В том числе, по городу Арыси профинансировано 86 проектов на сумму 320 миллионов тенге и проведена плодотворная работа.


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Ключевые слова: Малый бизнес, Туркестанская область,
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