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Почти 1400 км дорог отремонтируют в Карагандинской области

21 Января 2022 02:24
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Почти 1400 км дорог отремонтируют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области начали ремонт дорог к сакральным местам. В этом году планируют сделать комфортный проезд к двум мавзолеям, продолжить приводить в порядок дороги внутри посёлков, устранить бездорожье между Осакаровкой и Нурой. На республиканских, областных и местных трассах отремонтируют почти 1 400 км, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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О планах на предстоящий сезон рассказал руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Саят Шаймин.

«В последние годы значительно вырос масштаб дорожных работ. В этом году продолжим улучшать инфраструктуру. Запланирован ремонт 1 336 км автодорог. Это не только магистрали республиканского и областного значения, но и дороги в городах и районах. Продолжится реконструкция участков автодорог республиканского значения Караганда Балхаш и Балхаш Бурылбайтал. По новому полотну машины уже ездят, но в некоторых местах объезды остались. Задача состоит в том, чтобы как можно скорее новая дорога была открыта полностью.

Ещё один долгожданный проект реконструкция автодороги КызылордаЖезказган протяжённостью 208 км. Объявлен конкурс для выбора подрядчика. Результаты будут весной. К ремонту должны приступить в этом году. Финансирование будет через Азиатский банк развития.

Для реконструкции дороги Жезказган Караганда начата разработка ПСД.

По областным дорогам планируем 29 объектов общей протяжённостью 464 км. Хорошая новость для туристов. Будут построены дороги к мавзолеям Жошы-хана и «Домбауыл».

Реконструкцией охвачено семь участков дорог протяжённостью 131 км. Мы должны завершить проекты, начатые в прошлом году. В Бухар-Жырауском районе это автодорога Новодолинка – Шахан – Молодецкое, в Нуринском – Нура – Шахтёр. Продолжатся работы на автодорогах Жартас – Долинка, Караганда – Уштобе – Курылыс, Осакаровка – Молодёжное. В Жанааринском районе будет обновлена дорога Каражал – Атасу.

Средний ремонт предусмотрен на 20 участках автодорог протяжённостью 313 км», - рассказывает Саят Шаймин.

- Как обстоят дела с проблемной дорогой между Нурой и Осакаровкой?

- Её общая протяжённость 83 км. За два года сделали 63, осталось 20 – это наиболее проблемный участок. На его реконструкцию деньги выделены из областного бюджета. В этом году работы начнутся. Там необходимо заменить непригодный грунт. И потом будет уложено три слоя асфальтобетонного покрытия. В 2023 году полностью завершим этот проект.

- В области активно взялись за внутрипоселковые дороги. Не остановится этот процесс?

- Нет. В этом году по спецпроекту «Ауыл – Ел бесігі» запланирован ремонт дорог в восьми сельских населённых пунктах. В Абайском районе – село Тасзаимка и посёлок Южный, в Нуринском – в сёлах Егинди и Байтуган, в Бухар-Жырауском – в райцентре Ботакара, в Шетском – в посёлке Акжал. В Улытауском районе отремонтируют дорогу до железнодорожной станции Карсакпай. В Каркаралинском районе сделают подъезд к станции Буркытты.

- Насколько качественный будет ремонт дорог?

- Все проекты сопровождают специалисты филиала Национального центра качества дорожных активов. Также ведётся авторский и технический надзор. Весной будем проверять. Если обнаружатся какие-то дефекты, то компании должны их устранить за свой счёт в рамках гарантийных обязательств. На объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта гарантия действует 5 лет, при среднем ремонте – два года.

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#Инфраструктурные проекты   #Карагандинская область   #Строительство   #Сакральная география   #Регионы   #Дороги   #Ауыл – Ел бесігі   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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