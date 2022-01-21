Почти 1400 км дорог отремонтируют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области начали ремонт дорог к сакральным местам. В этом году планируют сделать комфортный проезд к двум мавзолеям, продолжить приводить в порядок дороги внутри посёлков, устранить бездорожье между Осакаровкой и Нурой. На республиканских, областных и местных трассах отремонтируют почти 1 400 км, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О планах на предстоящий сезон рассказал руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Саят Шаймин.

«В последние годы значительно вырос масштаб дорожных работ. В этом году продолжим улучшать инфраструктуру. Запланирован ремонт 1 336 км автодорог. Это не только магистрали республиканского и областного значения, но и дороги в городах и районах. Продолжится реконструкция участков автодорог республиканского значения Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурылбайтал. По новому полотну машины уже ездят, но в некоторых местах объезды остались. Задача состоит в том, чтобы как можно скорее новая дорога была открыта полностью.

Ещё один долгожданный проект – реконструкция автодороги Кызылорда –Жезказган протяжённостью 208 км. Объявлен конкурс для выбора подрядчика. Результаты будут весной. К ремонту должны приступить в этом году. Финансирование будет через Азиатский банк развития.

Для реконструкции дороги Жезказган – Караганда начата разработка ПСД.

По областным дорогам планируем 29 объектов общей протяжённостью 464 км. Хорошая новость для туристов. Будут построены дороги к мавзолеям Жошы-хана и «Домбауыл».

Реконструкцией охвачено семь участков дорог протяжённостью 131 км. Мы должны завершить проекты, начатые в прошлом году. В Бухар-Жырауском районе это автодорога Новодолинка – Шахан – Молодецкое, в Нуринском – Нура – Шахтёр. Продолжатся работы на автодорогах Жартас – Долинка, Караганда – Уштобе – Курылыс, Осакаровка – Молодёжное. В Жанааринском районе будет обновлена дорога Каражал – Атасу.

Средний ремонт предусмотрен на 20 участках автодорог протяжённостью 313 км», - рассказывает Саят Шаймин.

- Как обстоят дела с проблемной дорогой между Нурой и Осакаровкой?

- Её общая протяжённость 83 км. За два года сделали 63, осталось 20 – это наиболее проблемный участок. На его реконструкцию деньги выделены из областного бюджета. В этом году работы начнутся. Там необходимо заменить непригодный грунт. И потом будет уложено три слоя асфальтобетонного покрытия. В 2023 году полностью завершим этот проект.

- В области активно взялись за внутрипоселковые дороги. Не остановится этот процесс?

- Нет. В этом году по спецпроекту «Ауыл – Ел бесігі» запланирован ремонт дорог в восьми сельских населённых пунктах. В Абайском районе – село Тасзаимка и посёлок Южный, в Нуринском – в сёлах Егинди и Байтуган, в Бухар-Жырауском – в райцентре Ботакара, в Шетском – в посёлке Акжал. В Улытауском районе отремонтируют дорогу до железнодорожной станции Карсакпай. В Каркаралинском районе сделают подъезд к станции Буркытты.

- Насколько качественный будет ремонт дорог?

- Все проекты сопровождают специалисты филиала Национального центра качества дорожных активов. Также ведётся авторский и технический надзор. Весной будем проверять. Если обнаружатся какие-то дефекты, то компании должны их устранить за свой счёт в рамках гарантийных обязательств. На объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта гарантия действует 5 лет, при среднем ремонте – два года.