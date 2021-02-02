Почти 14 млрд тенге направила СПК «Тараз» на поддержку предпринимателей в 2020 году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Итоги деятельности социально-предпринимательской корпорации «Тараз» за 2020 год были рассмотрены на совещании с участием акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, в 2020 году корпорация оказала финансовую поддержку предпринимателям в размере 13,8 миллиарда тенге и продолжает вносить весомый вклад в решение основных проблем фермеров.

Председатель правления АО «НК «СПК «Тараз» Олжас Каржауов рассказал о том, как решаются вопросы, связанные с дефицитом поливной воды, обновлением сельскохозяйственной техники, стабилизацией цен.

В минувшем году жамбылскими фермерами через СПК «Тараз» было приобретено 132 дождевальные установки, которые смогут орошать около 2,5 тысячи гектара земли. В целях обновления сельхозтехники совместно с компанией «АгромашХолдинг KZ» реализуется программа «Trade In». На первом этапе фермерам было выдано 10 единиц сельхозтехники, на рассмотрении еще 60 заявок. Всего за отчетный период аграриями приобретено в лизинг 329 единиц различной сельхозтехники на сумму более 3 миллиардов тенге.

«Что касается стабилизации цен на социально значимые продукты питания, то для этого в Таразе открыто 15 социальных павильонов. Цены здесь ниже рыночных на 10 - 20 процентов. Ежедневно социальные магазины обслуживают около восьми тысяч человек. В них реализуется не только продукция из стабилизационного фонда, но и изделия местных сельхозтоваропроизводителей.

Совместно с Таразским колледжем сервиса и технологий коммерциализировали выпуск пищевых продуктов и швейных изделий. Товары реализуются в социальных павильонах. Следует отметить, что данная продукция производится на оборудовании, приобретенном за счет гранта по программе «Жас маман», реализуемой по поручению Первого Президента РК – Елбасы», - отметил Олжас Каржауов.

По поручению главы региона принимаются меры по развитию садоводства, выращиванию клубники и малины. Для сокращения импорта корпорация выделила 60 миллионов тенге фермерам, занимающимся выращиванием фруктов и ягод. Совместно с турецкой компанией «Goknur Gida» рассматривается вопрос реализации на территории Жамбылской области проекта по выращиванию и переработке овощей и фруктов.

По словам докладчика, с каждым днем растет число желающих заниматься рыбным хозяйством. Так, за отчетный период двум рыбным хозяйствам оказана финансовая поддержка на сумму 50 миллионов тенге. На рассмотрении еще 20 заявок.

В ходе совещания Бердибек Сапарбаев акцентировал внимание на необходимости возобновления деятельности предприятий, которые ранее приостановили свою работу. В прошлом году при поддержке СПК была восстановлена работа молочного цеха и завода по выпуску питьевой воды в Рыскуловском районе. Интенсивная работа проводится в рамках проектов «Қарақыстақ» и «Құлан» в целях широкого использования природных ресурсов. Олжас Каржауов предложил передать СПК «Тараз» 20 месторождений полезных ископаемых для дальнейшего привлечения инвесторов, их освоения и создания новых промышленных производств.

Согласно поручению Главы государства по поддержке предпринимателей, в октябре прошлого года начал работу фронт-офис «Правительство для бизнеса», где по принципу «одного окна» бизнесменам оказано более 1 600 услуг. Аким области подчеркнул, что начатые работы нужно продолжить, проведя соответствующий анализ. Он отметил, что каждый вложенный один тенге бюджетных средств должен приносить пятикратный доход.

«Когда-то жуалынский картофель считался одним из лучших в стране. Нужно сделать картофель, лук, клубнику, рыбные изделия брендами области», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев и поручил отдавать приоритет товарам, пользующимся спросом и высокой добавленной стоимостью.

Подводя итоги совещания, аким области дал положительную оценку проделанной работе, поручив приступать к реализации новых инициатив, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.